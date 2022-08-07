Свердловчане не смогли вылететь на курорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс в Дубай, он должен был вылететь днем. Информация об этом появилась на онлайн-табло Кольцово.

«Рейс FZ-902 авиакомпании FlyDubai отменен», — следует из сообщения на сайте аэропорта. Самолет должен был вылететь в 16:20 и в 20:35 быть в Дубаи. Представитель турфирмы Vista Наталья Перевозкина рассказала, что рейс перенесли на сутки.

«Я сама сижу в шоке. Пока информация следующая — рейс перенесли на сутки. Сейчас всех размещают в гостинице. Выявили неполадки с двигателем. Завтра на регулярном рейсе прилетят инженеры и начнут чинить. Говорят, что нам должны выписать справки, после которых можно будет получить компенсацию», — цитирует E1 Перевозкину.