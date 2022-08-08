Ипотечная зависимость челябинцев выросла в два раза

В июне жители региона стали активнее брать ипотечные кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в июне взяли ипотечных кредитов на 4,4 млрд рублей, что выше мая в два раза. Как следует из данных Банка России на сайте, этот показатель остается низким — в июне 2021 года было выдано 5144 кредита на 10 млрд рублей.

«Жители Челябинской области в июне 2022 года оформили около двух тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 4,4 млрд рублей. По сравнению с маем объем и количество выданных банками ипотечных кредитов увеличились почти в два раза», — рассказали URA.RU в пресс-службе челябинского отделения Банка России.

Рост кредитования в июне 2022 года в Банке России назвали восстановлением активности заемщиков после спада в апреле и мае. Положительным фактором управляющий отделением Челябинск Елена Федина назвала снижение ключевой ставки и процентных ставок по льготным госпрограммам.

В Челябинской области средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля составила 7,8%. По сравнению с маем она снизилась на 0,3 процентного пункта, а по сравнению с апрелем — на 0,8%. Общая задолженность по ипотечным кредитам жителей региона составила почти 230 млрд рублей. При этом доля просроченных долгов остается на уровне 0,5%.

В Банке России обратили внимание на изменения в законодательстве, вступившие в силу 3 июля. Теперь полная стоимость ипотечного кредита не может превышать среднерыночную величину более чем на треть.