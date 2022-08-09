Экоактивисты призывают сорвать принятие нового Генплана Перми

Новый Генплан Перми многих не устраивает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми группа активистов, защищающая лесной участок от жилой застройки, призывает не допустить принятия нового Генплана города. Они приглашают всех принять участие в публичных слушаниях и оставить свой отзыв о главном градостроительном документе. Он выгоден только застройщикам, уверена экс-кандидат в депутаты гордумы Перми Юлия Мяленко, которая активно борется за сохранение леса в Кировском районе.

«Состоятся очень важные публичные слушания, от которых будет зависеть, как Пермь, в т. ч. Кировский район, будут развиваться в ближайшие 30 лет. Новый проект Генплана недоработан, содержит массу неувязок, играет на руку застройщикам», — пишет она в соцсетях.

На личной странице активистки в соцсети «ВКонтакте», а также в различных пабликах распространяется призыв к участию в слушаниях. Пользователям дается подробная инструкция, как добиться того, чтобы мнение участника слушаний было занесено в протокол. Также уточняется, что свои возражения можно направить и по электронной почте.

Проект нового Генплана Перми власти опубликовали 2 августа, после чего в разных районах города начались публичные слушания. Завершатся они 11 августа. До этого же срока принимаются письменные замечания. Общественник и бывший член градостроительного совета Перми Денис Галицкий критиковал проект за то, что он позволяет чиновникам и застройщикам не учитывать потребности жителей в школах, детсадах и больницах при возведении нового жилья.