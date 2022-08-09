В Челябинской области отремонтируют курорт на озере Увильды

10 августа 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Курорт на Увильдах отремонтируют при поддержке правительственного микрозайма Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU На средства правительства в Челябинской области отремонтируют курорт-отель «Янтарь» на озере Увильды. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона, поддержку предпринимателю оказали на льготных условиях. «За помощью обратилась предпринимательница Татьяна Кожевникова, которая больше года развивает курорт-отель „Янтарь“. Корпусам необходим ремонт, который частично будет выполнен на средства льготного микрозайма», — рассказало министерство в своем telegram-канале. На территории курорта на Увильдах кроме корпусов для размещения туристов есть мангальные зоны, баня и сауна. Вслед за ремонтом предстоит более затратная работа. Кожевникова планирует переоборудовать отель под круглогодичное размещение гостей. Когда турсезон завершится, на территорию комплекса заведут газопровод. Директор Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области Елена Вахитова отметила, что компании могут получить на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств от 100 тысяч до пяти миллионов рублей. Ставка составит 3% годовых в первые 12 месяцев пользования кредитом и 6,5% — до конца срока действия кредитного договора. Особые условия предусмотрены для туркомплексов в моногородах. Им средства выдадут под 0,5 ключевой ставки, которая действует на дату подписания документов о микрозайме.

На средства правительства в Челябинской области отремонтируют курорт-отель «Янтарь» на озере Увильды. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона, поддержку предпринимателю оказали на льготных условиях. «За помощью обратилась предпринимательница Татьяна Кожевникова, которая больше года развивает курорт-отель „Янтарь“. Корпусам необходим ремонт, который частично будет выполнен на средства льготного микрозайма», — рассказало министерство в своем telegram-канале. На территории курорта на Увильдах кроме корпусов для размещения туристов есть мангальные зоны, баня и сауна. Вслед за ремонтом предстоит более затратная работа. Кожевникова планирует переоборудовать отель под круглогодичное размещение гостей. Когда турсезон завершится, на территорию комплекса заведут газопровод. Директор Фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области Елена Вахитова отметила, что компании могут получить на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств от 100 тысяч до пяти миллионов рублей. Ставка составит 3% годовых в первые 12 месяцев пользования кредитом и 6,5% — до конца срока действия кредитного договора. Особые условия предусмотрены для туркомплексов в моногородах. Им средства выдадут под 0,5 ключевой ставки, которая действует на дату подписания документов о микрозайме.