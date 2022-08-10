10 августа 2022

В Челябинске резко выросла заболеваемость опасными инфекциями. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр. Строительство второй очереди больницы. Челябинск, отходы, эпидемия, инфекция, медики, врачи, защитная одежда, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, инфекционная больница, медицинские отходы, эпидемиологи
Распространение гепатита в регионе увеличилось на 182,4% Фото:

В Челябинской области резко выросла заболеваемость населения опасными инфекциями. Речь идет о таких болезнях как острый гепатит, инфекции дыхательных путей и гоноккок. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате.

«За январь—май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость населения острым гепатитом выросла на 182,4%, острой инфекцией верхних дыхательных путей на 141,8,%, гоноккоковой инфекцией на 140,2%. Также специалисты диагностируют увеличения в регионе больных сальмонеллезной инфекцией (118,5%) и отмечают рост впервые заболевших туберкулезом (117%)», — отметили в Челябинскстате.

В органах статистики отметили, что заболеваемость ВИЧ у жителей региона снизилась — 94,2%. Также челябинцы стали реже болеть педикулезом (58,7%) и снизилось количество впервые выявленного сифилиса (90,2%).

Заболеваемость гепатитом тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи
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В Челябинской области резко выросла заболеваемость населения опасными инфекциями. Речь идет о таких болезнях как острый гепатит, инфекции дыхательных путей и гоноккок. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате. «За январь—май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость населения острым гепатитом выросла на 182,4%, острой инфекцией верхних дыхательных путей на 141,8,%, гоноккоковой инфекцией на 140,2%. Также специалисты диагностируют увеличения в регионе больных сальмонеллезной инфекцией (118,5%) и отмечают рост впервые заболевших туберкулезом (117%)», — отметили в Челябинскстате. В органах статистики отметили, что заболеваемость ВИЧ у жителей региона снизилась — 94,2%. Также челябинцы стали реже болеть педикулезом (58,7%) и снизилось количество впервые выявленного сифилиса (90,2%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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