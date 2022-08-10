В Челябинске резко выросла заболеваемость опасными инфекциями. Скрин

11 августа 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Распространение гепатита в регионе увеличилось на 182,4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области резко выросла заболеваемость населения опасными инфекциями. Речь идет о таких болезнях как острый гепатит, инфекции дыхательных путей и гоноккок. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате. «За январь—май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость населения острым гепатитом выросла на 182,4%, острой инфекцией верхних дыхательных путей на 141,8,%, гоноккоковой инфекцией на 140,2%. Также специалисты диагностируют увеличения в регионе больных сальмонеллезной инфекцией (118,5%) и отмечают рост впервые заболевших туберкулезом (117%)», — отметили в Челябинскстате. В органах статистики отметили, что заболеваемость ВИЧ у жителей региона снизилась — 94,2%. Также челябинцы стали реже болеть педикулезом (58,7%) и снизилось количество впервые выявленного сифилиса (90,2%). Заболеваемость гепатитом тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи Фото: скрин с сайта Челябинскстата

В Челябинской области резко выросла заболеваемость населения опасными инфекциями. Речь идет о таких болезнях как острый гепатит, инфекции дыхательных путей и гоноккок. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате. «За январь—май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года заболеваемость населения острым гепатитом выросла на 182,4%, острой инфекцией верхних дыхательных путей на 141,8,%, гоноккоковой инфекцией на 140,2%. Также специалисты диагностируют увеличения в регионе больных сальмонеллезной инфекцией (118,5%) и отмечают рост впервые заболевших туберкулезом (117%)», — отметили в Челябинскстате. В органах статистики отметили, что заболеваемость ВИЧ у жителей региона снизилась — 94,2%. Также челябинцы стали реже болеть педикулезом (58,7%) и снизилось количество впервые выявленного сифилиса (90,2%).