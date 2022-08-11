Жители Салехарда просят у мэрии памятник защитникам Донбасса

Горожане интересуются, когда в Салехарде установят памятник Защитникам Донбасса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Салехарда (ЯНАО) просят властей установить памятник защитникам Донбасса. Такой же ранее появился в Надыме в сквере Миротворцев. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Приехала в Надым в командировку. Сейчас иду, а у них тут памятник устанавливают защитникам Донбасса. А в Салехарде когда?» — поинтересовалась анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».

Горожане под публикацией высказались по поводу такого предложения. «Надымчане молодцы», — отметила Альбина Гуськова. «Мне кажется, целесообразнее сначала решить более насущные проблемы города, а уже потом памятники ставить», — подчеркнул Саша Приходько. «У нас лучше еще один магазин построят, их же так мало», — возмутился Виталий Юпатов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Там обещали ответ подготовить позже.

Ранее сообщалось, что в Надыме в сквере Миротворцев установили памятник Защитникам Донбасса. Об этом мэр города Дмитрий Жаромских сообщил в своем telegram-канале.

Вынужденная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, одной из основных задач — помощь жителям Донбасса, которых ВСУ обстреливали на протяжении восьми лет.