Жители Салехарда просят у мэрии памятник защитникам Донбасса

Жители Салехарда (ЯНАО) просят властей установить памятник защитникам Донбасса. Такой же ранее появился в Надыме в сквере Миротворцев. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Приехала в Надым в командировку. Сейчас иду, а у них тут памятник устанавливают защитникам Донбасса. А в Салехарде когда?» — поинтересовалась анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».
Горожане под публикацией высказались по поводу такого предложения. «Надымчане молодцы», — отметила Альбина Гуськова. «Мне кажется, целесообразнее сначала решить более насущные проблемы города, а уже потом памятники ставить», — подчеркнул Саша Приходько. «У нас лучше еще один магазин построят, их же так мало», — возмутился Виталий Юпатов.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города. Там обещали ответ подготовить позже.
Ранее сообщалось, что в Надыме в сквере Миротворцев установили памятник Защитникам Донбасса. Об этом мэр города Дмитрий Жаромских сообщил в своем telegram-канале.
Вынужденная спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, одной из основных задач — помощь жителям Донбасса, которых ВСУ обстреливали на протяжении восьми лет.
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