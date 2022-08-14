В Челябинске назвали цену самого дорогого велосипеда

Самый дорогой двухколесный транспорт стоит более 1 млн 540 тыс. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона провели мониторинг цен на велосипеды для взрослых и детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, покупка самого дорогого велосипеда обойдется в 1,5 млн рублей.

«КСП изучен рынок велосипедов для взрослых (полупрофессиональных, любительских) и детей. Самой доступной покупкой для взрослых будет складной велосипед стоимостью 3,1 тыс. рублей, а самой дорогой — шоссейный, стоимостью 1 млн 540 тыс. рублей. Для детей ценовой диапазон на новые велосипеды составляет от 500 рублей до130 тысяч рублей», — заявили URA.RU в КСП.

В ведомстве отметили, что на рынке велосипедов есть разнообразный ассортимент и широкий диапазон цен. При этом, предложения вторичного рынка не уступают магазинным.

«Не стоит забывать и о прокатах, которые могут предложить широкий ассортимент техники, а также несколько вариантов услуг (почасовое/ посуточное использование). Прокат будет самым верным решением, если сомневаетесь, стоит ли покупать личный велосипед», — советуют эксперты КСП.

В текущем году мэрия Челябинска представила стратегию развития велосипедной инфраструктуры, разработанной компанией OST Lab. Она рассчитана на 10 лет и предполагает создание маршрутов общей протяженностью 267 км.