12 августа 2022

Челябинский омбудсмен расстроилась, увидев школьниц за решеткой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко написала эмоциональный пост в социальной сети Фото:

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко расстроилась после посещения следственного изолятора № 4, где встретила двух школьниц, заключенных под стражу по обвинению в сбыте наркотиков. По словам омбудсмена, она всегда тяжело переживает посещение СИЗО.

«Всегда очень долго „отхожу“ от посещения следственных изоляторов, ком в горле. Две девочки, подружки с детского сада, а ныне десятиклассницы, находящиеся в одной камере в следственном изоляторе! Стоят, улыбаются нервно, пытаясь выглядеть уверенно и стойко, а для уверенности повода нет никакого — статья 228 прим, часть 4, до 20 лет лишения свободы (согласно ст. 88 УК РФ, несовершеннолетним может быть назначено лишение свободы на срок до 10 лет, — прим., URA.RU)», — написала Юлия Сударенко на своей странице «ВКонтакте».

Следственный изолятор № 4 находится в Златоусте. СИЗО, а также исправительную колонию № 25, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, Сударенко посетила вместе с прокурором области Кареном Габриеляном.

В СИЗО обмудсмен была вместе с прокурором Челябинской области Кареном Гарбиеляном

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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко расстроилась после посещения следственного изолятора № 4, где встретила двух школьниц, заключенных под стражу по обвинению в сбыте наркотиков. По словам омбудсмена, она всегда тяжело переживает посещение СИЗО. «Всегда очень долго „отхожу“ от посещения следственных изоляторов, ком в горле. Две девочки, подружки с детского сада, а ныне десятиклассницы, находящиеся в одной камере в следственном изоляторе! Стоят, улыбаются нервно, пытаясь выглядеть уверенно и стойко, а для уверенности повода нет никакого — статья 228 прим, часть 4, до 20 лет лишения свободы (согласно ст. 88 УК РФ, несовершеннолетним может быть назначено лишение свободы на срок до 10 лет, — прим., URA.RU)», — написала Юлия Сударенко на своей странице «ВКонтакте». Следственный изолятор № 4 находится в Златоусте. СИЗО, а также исправительную колонию № 25, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, Сударенко посетила вместе с прокурором области Кареном Габриеляном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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