Юлия Сударенко написала эмоциональный пост в социальной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко расстроилась после посещения следственного изолятора № 4, где встретила двух школьниц, заключенных под стражу по обвинению в сбыте наркотиков. По словам омбудсмена, она всегда тяжело переживает посещение СИЗО.

«Всегда очень долго „отхожу“ от посещения следственных изоляторов, ком в горле. Две девочки, подружки с детского сада, а ныне десятиклассницы, находящиеся в одной камере в следственном изоляторе! Стоят, улыбаются нервно, пытаясь выглядеть уверенно и стойко, а для уверенности повода нет никакого — статья 228 прим, часть 4, до 20 лет лишения свободы (согласно ст. 88 УК РФ, несовершеннолетним может быть назначено лишение свободы на срок до 10 лет, — прим., URA.RU)», — написала Юлия Сударенко на своей странице «ВКонтакте».

Следственный изолятор № 4 находится в Златоусте. СИЗО, а также исправительную колонию № 25, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, Сударенко посетила вместе с прокурором области Кареном Габриеляном.