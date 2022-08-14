Из-за гибели ребенка в Пермском крае перенесли фестиваль

У места гибели девочки возник стихийный мемориал Максим Анфалов

В поселке Верхнечусовские городки Пермского края решено перенести фестиваль «Ермаковы лебеди над Чусовой». Причиной стала гибель шестилетней девочки, тело которой поисковики спустя двое суток нашли в колодце. О переносе мероприятия сообщил начальник управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Чусовского городского округа Дмитрий Акинфиев.

«20 августа на территории поселка Верхнечусовские городки, после нескольких лет перерыва, должен был пройти фестиваль „Ермаковы лебеди над Чусовой“. В связи со страшной трагедией в поселке управлением культуры, молодежной политики и туризма и компанией Эко Тур принято решение перенести проведение фестиваля в город Чусовой», — пояснил Акинфиев в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, скорее всего, мероприятие пройдет на берегу Чусовой в поселке Чунжино. При этом фестиваль «немного изменит формат».

Ранее сообщалось, что в поселке Верхнечусовские городки 12 августа пропала шестилетняя девочка. Спустя два дня поисков ее тело нашли в колодце с водой. Знакомые говорят, что она воспитывалась в хорошей и дружелюбной семье. Возможной причиной трагедии стал несчастный случай. О том, как шли поиски, рассказывала координатор поискового отряда.