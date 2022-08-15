15 августа 2022
14 августа 2022

ХМАО попросит денег из федерального бюджета на модернизацию школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО одобрило заявку на получение субсидии Фото:

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)одобрило заявку на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию школьных систем. Соответствующий документ был опубликован на сайте органа власти.

«Принять единогласно распоряжение об одобрении заявки ХМАО. Деньги из федерального бюджета пойдут на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограмы «Развитие образования», — уточняется в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Югры проверит законность концессионного соглашения по строительству школы в 9а микрорайоне Нижневартовска. До этого местные коммунисты обещали устроить серию пикетов, из-за срыва сроков по возведению объекта.

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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)одобрило заявку на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию школьных систем. Соответствующий документ был опубликован на сайте органа власти. «Принять единогласно распоряжение об одобрении заявки ХМАО. Деньги из федерального бюджета пойдут на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограмы «Развитие образования», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Югры проверит законность концессионного соглашения по строительству школы в 9а микрорайоне Нижневартовска. До этого местные коммунисты обещали устроить серию пикетов, из-за срыва сроков по возведению объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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