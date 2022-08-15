ХМАО попросит денег из федерального бюджета на модернизацию школ

16 августа 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Правительство ХМАО одобрило заявку на получение субсидии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)одобрило заявку на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию школьных систем. Соответствующий документ был опубликован на сайте органа власти. «Принять единогласно распоряжение об одобрении заявки ХМАО. Деньги из федерального бюджета пойдут на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограмы «Развитие образования», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Югры проверит законность концессионного соглашения по строительству школы в 9а микрорайоне Нижневартовска. До этого местные коммунисты обещали устроить серию пикетов, из-за срыва сроков по возведению объекта.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)одобрило заявку на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию школьных систем. Соответствующий документ был опубликован на сайте органа власти. «Принять единогласно распоряжение об одобрении заявки ХМАО. Деньги из федерального бюджета пойдут на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограмы «Развитие образования», — уточняется в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Югры проверит законность концессионного соглашения по строительству школы в 9а микрорайоне Нижневартовска. До этого местные коммунисты обещали устроить серию пикетов, из-за срыва сроков по возведению объекта.