Врио главы ХМАО поздравил «город, где начинается путь» с 438-летием

Бывший мэр Тюмени, который теперь является врио губернатора ХМАО, Руслан Кухарук поздравил город и его жителей с 438-м Днем рождения. Он сказал, что ему приятно ощущать причастность к истории этого муниципалитета, ведь за долгие годы он стал важной частью личной жизни.
«Поздравляю жителей Тюмени с важной датой — сегодня городу исполняется 438 лет! Приятно ощущать свою причастность к истории Тюмени, которая в свою очередь останется значимой частью моей личной истории… С Днем рождения, Тюмень — город, где начинается путь!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он поблагодарил город и его жителей за ценный управленческий опыт, который они ему преподнесли, и который будет использоваться на новой должности в Югре. Экс-мэр пожелал каждому жителю созидательного настроения, потому что именно они «наполняют город энергией, создают его неповторимую атмосферу, решают, каким ему быть».
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