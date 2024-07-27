Врио главы ХМАО поздравил «город, где начинается путь» с 438-летием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ХМАО поздравил с Днем рождения город, где он раньше был мэром
Глава ХМАО поздравил с Днем рождения город, где он раньше был мэром Фото:

Бывший мэр Тюмени, который теперь является врио губернатора ХМАО, Руслан Кухарук поздравил город и его жителей с 438-м Днем рождения. Он сказал, что ему приятно ощущать причастность к истории этого муниципалитета, ведь за долгие годы он стал важной частью личной жизни.

«Поздравляю жителей Тюмени с важной датой — сегодня городу исполняется 438 лет! Приятно ощущать свою причастность к истории Тюмени, которая в свою очередь останется значимой частью моей личной истории… С Днем рождения, Тюмень — город, где начинается путь!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он поблагодарил город и его жителей за ценный управленческий опыт, который они ему преподнесли, и который будет использоваться на новой должности в Югре. Экс-мэр пожелал каждому жителю созидательного настроения, потому что именно они «наполняют город энергией, создают его неповторимую атмосферу, решают, каким ему быть».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший мэр Тюмени, который теперь является врио губернатора ХМАО, Руслан Кухарук поздравил город и его жителей с 438-м Днем рождения. Он сказал, что ему приятно ощущать причастность к истории этого муниципалитета, ведь за долгие годы он стал важной частью личной жизни. «Поздравляю жителей Тюмени с важной датой — сегодня городу исполняется 438 лет! Приятно ощущать свою причастность к истории Тюмени, которая в свою очередь останется значимой частью моей личной истории… С Днем рождения, Тюмень — город, где начинается путь!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он поблагодарил город и его жителей за ценный управленческий опыт, который они ему преподнесли, и который будет использоваться на новой должности в Югре. Экс-мэр пожелал каждому жителю созидательного настроения, потому что именно они «наполняют город энергией, создают его неповторимую атмосферу, решают, каким ему быть».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...