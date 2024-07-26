Жителям ХМАО предлагают окунуться в ностальгию и вспомнить хиты 2000-х годов. А любителям рока предлагают оторваться на эмо-концерте. О том, как провести выходные в округе, читайте в афише URA.RU.
Сургутян ждет концерт местного эмо-коллектива. Музыкальная группа Meow, известная в городе как флагман андеграунда, выступит в последний раз на сцене дома культуры перед переездом. Также для сургутских музыкантов устроят тусовку в рок-баре в формате открытого микрофона. Кроме того, на выходных в городе пройдут бесплатные показы российских кинолент в рамках фестиваля уличного кино.
Вартовчан зовут на творческий фестиваль, который пройдет в лесном комплексе «Ягом». Площадку поделят на несколько тематических зон: глэмпинг, трансформационные игры, воркаут, свадебная локация. Для гостей сделают расклад таро, проведут духовные практики, погрузят в звукотерапию. А свадебная локация превратится в индийский островок, где покажут национальные наряды и сделают роспись по телу хной в технике мехенди. В завершение программы состоится этнический концерт и выступление шамана.
В городском парке Ханты-Мансийска устроят дискотеку в стиле 2000-х годов. На ней прозвучат хиты эпохи гламура. Для любителей творчества организуют арт-вечеринку в местном Культштабе. Гостей научат рисовать пейзажи прованса с лавандовыми полями.
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