26 июля 2024

Эмо-концерт, арт-фестиваль и дискотека в стиле 00-х: куда сходить на выходные в ХМАО. Афиша

Жителей ХМАО ждет эмо-концерт, арт-фестиваль и дискотека 00-х на выходных
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На выходных в ХМАО устроят дискотеку, арт-вечеринку и эмо-концерт
На выходных в ХМАО устроят дискотеку, арт-вечеринку и эмо-концерт Фото:

Жителям ХМАО предлагают окунуться в ностальгию и вспомнить хиты 2000-х годов. А любителям рока предлагают оторваться на эмо-концерте. О том, как провести выходные в округе, читайте в афише URA.RU.

Сургутян ждет концерт местного эмо-коллектива. Музыкальная группа Meow, известная в городе как флагман андеграунда, выступит в последний раз на сцене дома культуры перед переездом. Также для сургутских музыкантов устроят тусовку в рок-баре в формате открытого микрофона. Кроме того, на выходных в городе пройдут бесплатные показы российских кинолент в рамках фестиваля уличного кино.

Вартовчан зовут на творческий фестиваль, который пройдет в лесном комплексе «Ягом». Площадку поделят на несколько тематических зон: глэмпинг, трансформационные игры, воркаут, свадебная локация. Для гостей сделают расклад таро, проведут духовные практики, погрузят в звукотерапию. А свадебная локация превратится в индийский островок, где покажут национальные наряды и сделают роспись по телу хной в технике мехенди. В завершение программы состоится этнический концерт и выступление шамана.

В городском парке Ханты-Мансийска устроят дискотеку в стиле 2000-х годов. На ней прозвучат хиты эпохи гламура. Для любителей творчества организуют арт-вечеринку в местном Культштабе. Гостей научат рисовать пейзажи прованса с лавандовыми полями.

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Жителям ХМАО предлагают окунуться в ностальгию и вспомнить хиты 2000-х годов. А любителям рока предлагают оторваться на эмо-концерте. О том, как провести выходные в округе, читайте в афише URA.RU. Сургутян ждет концерт местного эмо-коллектива. Музыкальная группа Meow, известная в городе как флагман андеграунда, выступит в последний раз на сцене дома культуры перед переездом. Также для сургутских музыкантов устроят тусовку в рок-баре в формате открытого микрофона. Кроме того, на выходных в городе пройдут бесплатные показы российских кинолент в рамках фестиваля уличного кино. Вартовчан зовут на творческий фестиваль, который пройдет в лесном комплексе «Ягом». Площадку поделят на несколько тематических зон: глэмпинг, трансформационные игры, воркаут, свадебная локация. Для гостей сделают расклад таро, проведут духовные практики, погрузят в звукотерапию. А свадебная локация превратится в индийский островок, где покажут национальные наряды и сделают роспись по телу хной в технике мехенди. В завершение программы состоится этнический концерт и выступление шамана. В городском парке Ханты-Мансийска устроят дискотеку в стиле 2000-х годов. На ней прозвучат хиты эпохи гламура. Для любителей творчества организуют арт-вечеринку в местном Культштабе. Гостей научат рисовать пейзажи прованса с лавандовыми полями.
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