Свердловские власти получили козырь против депутата-критика СВО

16 августа 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Алексей Холодарев с 10 августа находится в спецприемнике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, которого ранее штрафовали по статье о фейках про российскую армию и который сейчас находится под арестом на 14 суток, может быть лишен мандата. Как рассказал источник URA.RU в муниципальной власти, к декларации о доходах Холодарева (такие документы изучают региональные чиновники) возникли вопросы. «Алексей и сам это не отрицает, есть какие-то проблемы с отчетностью о недвижимости. Вероятно, в ближайшее время их изучат и примут решение», — рассказал источник. Проверить информацию у самого Холодарева пока невозможно: он находится в спецприемнике с 10 августа. Поводом для задержания Холодарева стал его пост в соцсети «ВКонтакте» от 2017 года. Тогда политик разместил на своей странице фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Новость по теме Екатеринбургский депутат-критик спецоперации арестован В июне суды дважды штрафовали Холодарева, который с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине (24 февраля) неоднократно публично критиковал ее. А власти все это время ломали голову, как лишить его депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет: поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам («Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию.

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, которого ранее штрафовали по статье о фейках про российскую армию и который сейчас находится под арестом на 14 суток, может быть лишен мандата. Как рассказал источник URA.RU в муниципальной власти, к декларации о доходах Холодарева (такие документы изучают региональные чиновники) возникли вопросы. «Алексей и сам это не отрицает, есть какие-то проблемы с отчетностью о недвижимости. Вероятно, в ближайшее время их изучат и примут решение», — рассказал источник. Проверить информацию у самого Холодарева пока невозможно: он находится в спецприемнике с 10 августа. Поводом для задержания Холодарева стал его пост в соцсети «ВКонтакте» от 2017 года. Тогда политик разместил на своей странице фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В июне суды дважды штрафовали Холодарева, который с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине (24 февраля) неоднократно публично критиковал ее. А власти все это время ломали голову, как лишить его депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет: поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам («Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию.