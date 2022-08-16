Свердловские власти получили козырь против депутата-критика СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, которого ранее штрафовали по статье о фейках про российскую армию и который сейчас находится под арестом на 14 суток, может быть лишен мандата. Как рассказал источник URA.RU в муниципальной власти, к декларации о доходах Холодарева (такие документы изучают региональные чиновники) возникли вопросы.
«Алексей и сам это не отрицает, есть какие-то проблемы с отчетностью о недвижимости. Вероятно, в ближайшее время их изучат и примут решение», — рассказал источник.
Проверить информацию у самого Холодарева пока невозможно: он находится в спецприемнике с 10 августа. Поводом для задержания Холодарева стал его пост в соцсети «ВКонтакте» от 2017 года. Тогда политик разместил на своей странице фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена).
В июне суды дважды штрафовали Холодарева, который с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине (24 февраля) неоднократно публично критиковал ее. А власти все это время ломали голову, как лишить его депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет: поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам («Справедливой России», которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию.
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