На челябинском озере рыбак утонул на глазах инспекторов рыбохраны

Мужчину пытались реанимировать инспектор вместе с нарушителем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пруду Пчелка (река Агыр в Уйском районе Челябинской области) на глазах сотрудника рыбоохраны скончался рыбак. Инспектор вместе с нарушителем, на которого в тот момент оформляли протокол, начали проводить реанимационные мероприятия, но это не помогло. Об этом сообщил источник URA.RU.

«На пруду Пчелка на глазах инспекторов рыбоохраны, которая оформляла протокол за нарушение парковки на озере, из лодки в воду выпал рыбак. Инспектор вместе с нарушителем вытащили мужчину из воды и начали проводить реанимационные мероприятия, но успехов это не принесло. Вызванная скорая помощь зафиксировала смерть», — уточнил URA.RU источник.

Начальник отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Владимир Борисов факт инцидента подтвердил. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем. Вокруг его лодки очевидцы заметили плавающие таблетки.