16 августа 2022

В Тюменской области начался груздевый бум. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, осенний лес, опята
В комментариях к опубликованному посту тюменцы пытаются узнать у автора, где же ему удалось собрать столько грибов Фото:

В Тюменской области начался сезон груздей. Пост с фотографиями полных ведер и корзин с грибами был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«В тюменских лесах начался груздевый бум! Любители тихой охоты собирают эти грибы ведрами», — поделился анонимный автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП».

В комментариях грибники пытаются выведать у автора, где можно собрать столько грибов. «Точную геолокацию скиньте», — попросил пользователь с ником Alex Alex. «Один вопрос: где?» — поинтересовался Кирил Николенко. Сезон груздей в регионе продлится до конца сентября. Данные грибы плодоносить начинают ближе к осени, когда температура опускается до 8-10 градусов тепла.

Ранее URA.RU составляло подборку самых грибных мест в Тюменской области. А также рассказывало, как правильно собирать и готовить грибы.

В Тюменской области начался «груздевый бум»

Тюменские грибники делятся фотографиями своего «улова»

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В Тюменской области начался сезон груздей. Пост с фотографиями полных ведер и корзин с грибами был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «В тюменских лесах начался груздевый бум! Любители тихой охоты собирают эти грибы ведрами», — поделился анонимный автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП». В комментариях грибники пытаются выведать у автора, где можно собрать столько грибов. «Точную геолокацию скиньте», — попросил пользователь с ником Alex Alex. «Один вопрос: где?» — поинтересовался Кирил Николенко. Сезон груздей в регионе продлится до конца сентября. Данные грибы плодоносить начинают ближе к осени, когда температура опускается до 8-10 градусов тепла. Ранее URA.RU составляло подборку самых грибных мест в Тюменской области. А также рассказывало, как правильно собирать и готовить грибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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