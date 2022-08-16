В Тюменской области начался «груздевый бум»

В Тюменской области начался сезон груздей. Пост с фотографиями полных ведер и корзин с грибами был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».
«В тюменских лесах начался груздевый бум! Любители тихой охоты собирают эти грибы ведрами», — поделился анонимный автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП».
В комментариях грибники пытаются выведать у автора, где можно собрать столько грибов. «Точную геолокацию скиньте», — попросил пользователь с ником Alex Alex. «Один вопрос: где?» — поинтересовался Кирил Николенко. Сезон груздей в регионе продлится до конца сентября. Данные грибы плодоносить начинают ближе к осени, когда температура опускается до 8-10 градусов тепла.
Группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте»
Тюменские грибники делятся фотографиями своего «улова»
Группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте»
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В Тюменской области начался сезон груздей. Пост с фотографиями полных ведер и корзин с грибами был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». «В тюменских лесах начался груздевый бум! Любители тихой охоты собирают эти грибы ведрами», — поделился анонимный автор поста в группе «Типичная Тюмень ЧП». В комментариях грибники пытаются выведать у автора, где можно собрать столько грибов. «Точную геолокацию скиньте», — попросил пользователь с ником Alex Alex. «Один вопрос: где?» — поинтересовался Кирил Николенко. Сезон груздей в регионе продлится до конца сентября. Данные грибы плодоносить начинают ближе к осени, когда температура опускается до 8-10 градусов тепла. Ранее URA.RU составляло подборку самых грибных мест в Тюменской области. А также рассказывало, как правильно собирать и готовить грибы.