В департамент соцзащиты ЯНАО ищут новых начальников

Власти обновляют состав кадрового резерва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резерв департамента соцзащиты ЯНАО набирают новых начальников и главных специалистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, прошлых резервистов исключили из списка из-за истечения срока нахождения в кадровом резерве.

«Департамент социальной защиты населения ЯНАО в лице директора департамента Медынской Оксаны Петровны объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв департамента для замещения должностей государственной гражданской службы», — говорится в документе на сайте департамента. В ведомство ищут двух руководителей и шесть главных специалистов.

В кадровый резерв департамента требуются начальники отделов нормативно-правового регулирования мер и бюджетного планирования. Ориентировочный размер денежного содержания составляется 141 000 рублей. Также в резерв ищут главных специалистов отделов нормативно-правового регулирования мер, организации социального обслуживания несовершеннолетних, отдела по делам инвалидов, бюджетного планирования и правовой работы. Зарплата составит от 59 000 до 103 000 рублей.

В департаменте соцзащиты агентству объяснили, почему обновляют резерв. «Часть лиц, включенных в резерв департамента, назначены на должности гражданской службы в департаменте, иных ИОГВ ЯНАО, на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. Часть резервистов подлежит исключению из резерва в связи с истечением срока нахождения в нем. Формирование резерва проводится в связи с перспективной потребностью департамента в квалифицированных кадрах, а также в целях оперативного замещения вакантных должностей», — прокомментировали в ведомстве.