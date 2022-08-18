За благополучием свердловчан будет следить приложение

Задача ученых — не только определить, что происходит с человеком, но и дать ему возможность что-то изменить в жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали приложение, которое поможет определять уровень благополучия человека. С его помощью можно оценить психологические, профессиональные и эмоциональные составляющие. В открытом доступе приложение появится в сентябре. Рабочее название — «Благополучик». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Приложение предназначено для широкого круга пользователей. На данном этапе основной выборкой для нас являются студенты вуза. Мы хотим понять, как сделать их жизнь лучше, а учебу — интереснее и продуктивнее. Приложение оценивает состояние человека с помощью батареи профессиональных психологических методик», — сказано в сообщении.

После полного цикла тестирования будет добавлено машинное обучение. Оно поможет определить, насколько честно человек отвечает на вопросы. Задача ученых — не только определить, что происходит с человеком, но и дать ему возможность что-то изменить в своей жизни. «Благополучие является многомерным феноменом, который затрагивает все сферы жизни человека. В дальнейшем приложение планируется расширять. Предполагается внедрить службу психологической помощи», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что Виолетта Журавская, представлявшая благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина», получила поддержку от президента РФ Владимира Путина. Свое приложение о доступности городской среды она презентовала ему во время форума Агентства стратегических инициатив.

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