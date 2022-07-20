Свердловчанка подсказала Путину, как решить вечную проблему РФ. Видео

20 июля 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Путин пообещал сделать все для того, чтобы поддержать идею Журавской Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловчанка Виолетта Журавская, которая представляла благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина», получила поддержку от президента РФ Владимира Путина. Свое приложение о доступности городской среды она презентовала ему во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «С самого детства я передвигаюсь на инвалидной коляске, остро ощущая проблемы с передвижением в городской среде — это высокие бордюры, лестницы, ливневки и другие препятствия. Поэтому моей мечтой является создание благоприятной среды для людей с инвалидностью, чтобы для каждого человека она была дружественной. Так зародился наш проект мобильного приложения-навигатора „Город без границ“», — рассказала Журавская. По ее словам, приложение позволяет людям с инвалидностью выстраивать такие маршруты, которые позволят огибать препятствия. «При регистрации пользователь устанавливает параметры относительно своих ограничений по здоровью, далее человек может выбрать конкретную организацию, будь то кафе, аптека или магазин, и оценить возможность их посещения, не выходя из дома, либо по аудио, либо по фотографии», — сообщила SMM-специалист благотворительного фонда. Также она подчеркнула, что пользователи могут отправлять разработчикам информацию о доступности того или иного объекта, а затем данные внесут на карту доступности. Помимо этого, сервис поможет госорганам видеть реальную картину проблемных зон в городах. «У вас идея простая, в высшей степени важная и безусловно заслуживающая максимальной реализации. Обязательно переговорю на этот счет с вице-премьером, который курирует вопросы жилищного хозяйства, строительства. Сделаем все для того, чтобы вашу идею поддержать», — заявил Путин. Проект «Город без границ» Виолетты Журавской был презентован на федеральном уровне 19 июля в рамках Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». Этот сервис набрал наибольшее количество голосов во время голосования в Свердловской области. Инициативу уже поддерживают министерство социальной политики Свердловской области и администрация Екатеринбурга, в том числе в наполнении навигатора. Ранее Путин заявил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени», что России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Свердловчанка Виолетта Журавская, которая представляла благотворительный фонд «Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина», получила поддержку от президента РФ Владимира Путина. Свое приложение о доступности городской среды она презентовала ему во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». «С самого детства я передвигаюсь на инвалидной коляске, остро ощущая проблемы с передвижением в городской среде — это высокие бордюры, лестницы, ливневки и другие препятствия. Поэтому моей мечтой является создание благоприятной среды для людей с инвалидностью, чтобы для каждого человека она была дружественной. Так зародился наш проект мобильного приложения-навигатора „Город без границ“», — рассказала Журавская. По ее словам, приложение позволяет людям с инвалидностью выстраивать такие маршруты, которые позволят огибать препятствия. «При регистрации пользователь устанавливает параметры относительно своих ограничений по здоровью, далее человек может выбрать конкретную организацию, будь то кафе, аптека или магазин, и оценить возможность их посещения, не выходя из дома, либо по аудио, либо по фотографии», — сообщила SMM-специалист благотворительного фонда. Также она подчеркнула, что пользователи могут отправлять разработчикам информацию о доступности того или иного объекта, а затем данные внесут на карту доступности. Помимо этого, сервис поможет госорганам видеть реальную картину проблемных зон в городах. «У вас идея простая, в высшей степени важная и безусловно заслуживающая максимальной реализации. Обязательно переговорю на этот счет с вице-премьером, который курирует вопросы жилищного хозяйства, строительства. Сделаем все для того, чтобы вашу идею поддержать», — заявил Путин. Проект «Город без границ» Виолетты Журавской был презентован на федеральном уровне 19 июля в рамках Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени». Этот сервис набрал наибольшее количество голосов во время голосования в Свердловской области. Инициативу уже поддерживают министерство социальной политики Свердловской области и администрация Екатеринбурга, в том числе в наполнении навигатора. Ранее Путин заявил в ходе форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи нового времени», что России нужны более доступные механизмы для участия граждан в жизни страны.