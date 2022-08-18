Мэрия пермского города потеряла жителей

Жильцам не могут вручить ключи от новых квартир
Администрация Лысьвы разыскивает жителей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэрия разместила информацию о том, что не может найти 35 человек, которым хочет дать жилье взамен аварийного.
«Разыскиваются лысьвенцы! Администрация Лысьвенского городского округа для дальнейшей процедуры предоставления жилых помещений взамен аварийного приглашает обратиться в жилищный отдел», — говорится в сообщении. И далее указаны имена, фамилии, отчества и адреса потерянных жителей аварийных домов.
Речь идет о семи домах. Больше всего человек мэрия не может найти в доме по ул. Смышляева, 9. Ранее с аналогичной проблемой столкнулись в Нытве.
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