Вес златоустовских часов достигает 250 граммов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часовой завод из Златоуста (Челябинская область) на форуме «Армия» в Москве представил наручные часы весом в четверть килограмма. Как URA.RU рассказал директор предприятия Виктор Фиронов, корпус изделий выполнен из дамаска или мокуме.

«Вес наших часов, которые представили на выставке, от 120 до 250 граммов. Корпус изготовлен из титановой либо титано-циркониевой дамасской стали и мокуме — бронзы и ее сплавов», — рассказал URA.RU Фиронов.

Циркониевый корпус изготавливается в двух цветах — черном и синем. В зависимости от освещения они меняют цвет.

Часы полностью механические, что востребовано военными в зоне конфликтов: внешнее отслеживание исключено. Диаметры корпусов 46, 53 и 60 мм. Изделия на заводе позиционируют как водолазные и предмет ювелирного искусства.

Златоустовский часовой завод является производителем часов, реле времени для бытовой техники, секундомеров, часовых механизмов для медицины, продукции военного назначения. Первую продукцию отгрузил зимой 1941 года.