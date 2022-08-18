Пермский подрядчик вывозил мусор с пляжей в лес

В Пермском крае нашли подрядчика, который устроил свалку в лесу недалеко от Березников. Недобросовестный предприниматель, выигравший конкурс на уборку мусора с местных пляжей, выбрасывал его в роще, сообщает в своем telegram-канале пермский регоператор ТКО.
«Недобросовестный подрядчик, выигравший конкурс на вывоз отходов с пляжей, не единожды выгружал сюда мусор, оставленный отдыхающими у реки. Этого бы не случилось, если бы договор заключили с региональным оператором», — говорится в сообщении. Сегодня незаконную свалку уже ликвидировали.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители обнаружили в окрестностях поселка Орел кучу мешков с мусором. Тогда представители регионального оператора ТКО заявили, что их возчики не причастны к незаконной свалке.
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