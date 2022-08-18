18 августа 2022

Пермский подрядчик вывозил мусор с пляжей в лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка не далеко от Тюневского сельского поселения. Тюмень, мусор в лесу, свалка, незаконная свалка
Ранее огромную свалку заметили местные жители Фото:

В Пермском крае нашли подрядчика, который устроил свалку в лесу недалеко от Березников. Недобросовестный предприниматель, выигравший конкурс на уборку мусора с местных пляжей, выбрасывал его в роще, сообщает в своем telegram-канале пермский регоператор ТКО.

«Недобросовестный подрядчик, выигравший конкурс на вывоз отходов с пляжей, не единожды выгружал сюда мусор, оставленный отдыхающими у реки. Этого бы не случилось, если бы договор заключили с региональным оператором», — говорится в сообщении. Сегодня незаконную свалку уже ликвидировали.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители обнаружили в окрестностях поселка Орел кучу мешков с мусором. Тогда представители регионального оператора ТКО заявили, что их возчики не причастны к незаконной свалке.

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В Пермском крае нашли подрядчика, который устроил свалку в лесу недалеко от Березников. Недобросовестный предприниматель, выигравший конкурс на уборку мусора с местных пляжей, выбрасывал его в роще, сообщает в своем telegram-канале пермский регоператор ТКО. «Недобросовестный подрядчик, выигравший конкурс на вывоз отходов с пляжей, не единожды выгружал сюда мусор, оставленный отдыхающими у реки. Этого бы не случилось, если бы договор заключили с региональным оператором», — говорится в сообщении. Сегодня незаконную свалку уже ликвидировали. Ранее URA.RU рассказывало, что жители обнаружили в окрестностях поселка Орел кучу мешков с мусором. Тогда представители регионального оператора ТКО заявили, что их возчики не причастны к незаконной свалке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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