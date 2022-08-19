Власти ХМАО отстранились от скандала с дочерью сенатора Исакова

20 августа 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО не стали делать публичных заявлений о скандале вокруг сенатора Эдуарда Исакова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ХМАО считают, что скандал с дочерью югорского сенатора Эдуарда Исакова Дианой является личным делом политика. Девушка публично осудила российскую спецоперацию на Украине. Позицию окружного правительства URA.RU озвучила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Это личный вопрос Эдуарда Исакова, мне кажется, он сам прокомментировал все в социальных сетях. Со стороны правительства Югры к нему вопросов нет», — рассказала Шумакова корреспонденту URA.RU. Югорская элита в публичном поле предпочла проигнорировать скандал вокруг политика. Лидер региональных единороссов и председатель окружной думы Борис Хохряков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Недоступна для звонков оказалась и его пресс-секретарь Лилия Букаринова. Глава исполкома ЕР Николай Заболотнев сослался на занятость и попросил перезвонить. Второй сенатор от ХМАО Александр Новьюхов не взял трубку. Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сказала, что в не курсе ситуации и поэтому не может ничего прокомментировать. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО считают, что скандал с дочерью югорского сенатора Эдуарда Исакова Дианой является личным делом политика. Девушка публично осудила российскую спецоперацию на Украине. Позицию окружного правительства URA.RU озвучила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. «Это личный вопрос Эдуарда Исакова, мне кажется, он сам прокомментировал все в социальных сетях. Со стороны правительства Югры к нему вопросов нет», — рассказала Шумакова корреспонденту URA.RU. Югорская элита в публичном поле предпочла проигнорировать скандал вокруг политика. Лидер региональных единороссов и председатель окружной думы Борис Хохряков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Недоступна для звонков оказалась и его пресс-секретарь Лилия Букаринова. Глава исполкома ЕР Николай Заболотнев сослался на занятость и попросил перезвонить. Второй сенатор от ХМАО Александр Новьюхов не взял трубку. Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова сказала, что в не курсе ситуации и поэтому не может ничего прокомментировать. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.