В Краснокамске начала разрушаться новая велотрасса

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Встреча скейтеров и Мостострой-11. Тюмень, экстрим, велосипедист, велосипед, bmx
Трасса, предназначенная для экстремального катания, была открыта в 2020 году Фото:

В Краснокамске (Пермский край) разрушается памп-трек (велотрасса для экстремального катания). Проект победил в краевом конкурсе инициативного бюджетирования, часть денег на его реализацию собрали горожане. Об этом сообщается в паблике «Газета «Наш город — Краснокамск».

«Памп-трек был сдан в октябре 2020 года, и он почти сразу „ушел“ под снег. Как только снег растаял, начались жалобы, что сооружение разваливается на глазах, представляет опасность для детей, которые полюбили этот аттракцион. У нас есть фотографии, сделанные весной 2021 года», — отмечается в паблике.

Памп-трек — трасса, предназначенная для экстремального катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах. Стоимость строительства объекта составила 2,4 млн рублей, 240 тысяч из которых собраны инициативной группой граждан Краснокамска. URA.RU направило запрос в администрацию города, попросив прокомментировать указанную информацию. В мэрии пояснили, что приняли запрос в работу, и обещали ответить на него позже.

Памп-трек в Краснокамске, на который было затрачено свыше 2 млн рублей, приходит в негодность
Фото:

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В Краснокамске (Пермский край) разрушается памп-трек (велотрасса для экстремального катания). Проект победил в краевом конкурсе инициативного бюджетирования, часть денег на его реализацию собрали горожане. Об этом сообщается в паблике «Газета «Наш город — Краснокамск». «Памп-трек был сдан в октябре 2020 года, и он почти сразу „ушел“ под снег. Как только снег растаял, начались жалобы, что сооружение разваливается на глазах, представляет опасность для детей, которые полюбили этот аттракцион. У нас есть фотографии, сделанные весной 2021 года», — отмечается в паблике. Памп-трек — трасса, предназначенная для экстремального катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах. Стоимость строительства объекта составила 2,4 млн рублей, 240 тысяч из которых собраны инициативной группой граждан Краснокамска. URA.RU направило запрос в администрацию города, попросив прокомментировать указанную информацию. В мэрии пояснили, что приняли запрос в работу, и обещали ответить на него позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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