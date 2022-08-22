В Краснокамске начала разрушаться новая велотрасса

22 августа 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Трасса, предназначенная для экстремального катания, была открыта в 2020 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) разрушается памп-трек (велотрасса для экстремального катания). Проект победил в краевом конкурсе инициативного бюджетирования, часть денег на его реализацию собрали горожане. Об этом сообщается в паблике «Газета «Наш город — Краснокамск». «Памп-трек был сдан в октябре 2020 года, и он почти сразу „ушел“ под снег. Как только снег растаял, начались жалобы, что сооружение разваливается на глазах, представляет опасность для детей, которые полюбили этот аттракцион. У нас есть фотографии, сделанные весной 2021 года», — отмечается в паблике. Памп-трек — трасса, предназначенная для экстремального катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах. Стоимость строительства объекта составила 2,4 млн рублей, 240 тысяч из которых собраны инициативной группой граждан Краснокамска. URA.RU направило запрос в администрацию города, попросив прокомментировать указанную информацию. В мэрии пояснили, что приняли запрос в работу, и обещали ответить на него позже. Памп-трек в Краснокамске, на который было затрачено свыше 2 млн рублей, приходит в негодность Фото: паблик «Газета наш город-Краснокамск»

В Краснокамске (Пермский край) разрушается памп-трек (велотрасса для экстремального катания). Проект победил в краевом конкурсе инициативного бюджетирования, часть денег на его реализацию собрали горожане. Об этом сообщается в паблике «Газета «Наш город — Краснокамск». «Памп-трек был сдан в октябре 2020 года, и он почти сразу „ушел“ под снег. Как только снег растаял, начались жалобы, что сооружение разваливается на глазах, представляет опасность для детей, которые полюбили этот аттракцион. У нас есть фотографии, сделанные весной 2021 года», — отмечается в паблике. Памп-трек — трасса, предназначенная для экстремального катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах, роликах. Стоимость строительства объекта составила 2,4 млн рублей, 240 тысяч из которых собраны инициативной группой граждан Краснокамска. URA.RU направило запрос в администрацию города, попросив прокомментировать указанную информацию. В мэрии пояснили, что приняли запрос в работу, и обещали ответить на него позже.