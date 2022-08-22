В мэрии Перми против передачи питания в школах иногородней фирме

23 августа 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Единый комбинат питания школьников могут создать пермские бизнесмены, уверены в мэрии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Создание в Перми единого комбината питания для школьников рассматривается властями, но пока вопрос, поднятый краевым министерством образования, остается открытым, заявил замглавы администрации города Алексей Грибанов. При этом он выразил уверенность, что создать такой комбинат смогут местные бизнесмены. Ранее сообщалось, что по замыслу региональных властей, к питанию детей в школах хотят привлечь компанию из Кирова. «Что касается комбината питания, то это идея не наша, а министерства образования Пермского края. Пока вопрос не решен. Приезжали представители из Кирова, смотрели возможность создания комбината питания, но пока вопрос открытый. У нас достаточно сильные предприниматели есть, которые сами могут создать такой комбинат», — подчеркнул Грибанов, выступая на пленарном заседании городской думы. Ранее URA.RU рассказывало, что МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» из Кирова претендует на организацию питания пермских школьников. Источник агентства говорил, что этот процесс лоббируют краевые власти. При этом в соцсетях к работе кировского комбината местные родители высказывали массу претензий. О том, что пермские власти намерены идти по пути создания комбинатов школьного питания, в конце июня заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Создание в Перми единого комбината питания для школьников рассматривается властями, но пока вопрос, поднятый краевым министерством образования, остается открытым, заявил замглавы администрации города Алексей Грибанов. При этом он выразил уверенность, что создать такой комбинат смогут местные бизнесмены. Ранее сообщалось, что по замыслу региональных властей, к питанию детей в школах хотят привлечь компанию из Кирова. «Что касается комбината питания, то это идея не наша, а министерства образования Пермского края. Пока вопрос не решен. Приезжали представители из Кирова, смотрели возможность создания комбината питания, но пока вопрос открытый. У нас достаточно сильные предприниматели есть, которые сами могут создать такой комбинат», — подчеркнул Грибанов, выступая на пленарном заседании городской думы. Ранее URA.RU рассказывало, что МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» из Кирова претендует на организацию питания пермских школьников. Источник агентства говорил, что этот процесс лоббируют краевые власти. При этом в соцсетях к работе кировского комбината местные родители высказывали массу претензий. О том, что пермские власти намерены идти по пути создания комбинатов школьного питания, в конце июня заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.