Пермские власти хотят отдать питание школьников кировской фирме

09 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

На рынке школьного питания в Перми может появиться монополист Фото: Анна Майорова © URA.RU МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» из Кирова претендует на организацию питания школьников в Перми. Якобы этот процесс лоббируют краевые власти, рассказал URA.RU источник в политэлитах региона. Компания должна зайти примерно в 50 школ. «На этой неделе представители комбината должны приехать в Пермь. Мэрия, говорят, будто бы должна обеспечить им порядка 50 тысяч школьников для организации питания. Это около 50 школ», — рассказывает собеседник. По его словам, реализация решения может привести к скандалам: сейчас с компаниями, обеспечивающими питание в школах заключены трехлетние контракты. И по закону контракты заключаются по итогам открытых торгов. Источник в мэрии подтвердил информацию. Однако, по его словам, к любому изменению системы организации питания нужно подходить очень взвешенно. На рынке должна присутствовать конкуренция. Сейчас порядка 90% школ обслуживаются силами аутсорсеров, отмечает собеседник. Каждый из них организует питание в нескольких школах и детсадах. «Если в их работе фиксируются нарушения или происходят случаи отравления, то есть возможность оперативно расторгнуть договор и заключить с новым поставщиком. При этом большая часть отрасли продолжает нормально работать. Если подобное произойдет с крупным комбинатом питания, который замкнет на себе большое количество учреждений, то есть риск оставить без организованного питания сразу большой сегмент школ и детских садов», — говорит он. В группе «Родительский контроль — детсады, школы г. Киров» в соцсети «ВКонтакте» к работе комбината питания высказывается масса претензий — плесневелый хлеб, рыба с червяками и т. д. Местная администрация все отрицает, ссылаясь на Роспотребнадзор. В приемной МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» не ответили на звонки. В пресс-службе министерства образования Пермского края URA.RU сообщили, что окончательного решения пока нет. «Пока этот вопрос на стадии обсуждения, и с 1 сентября, конечно, никто не перейдет на услуги комбината. Для этого надо время. Пока конкретики нет, изучаем механизм работы комбинатов школьного питания», — отметили в минобре. В пресс-службе пермской мэрии на момент публикации материала не ответили на запрос URA.RU. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил о том, что пермские власти намерены идти по пути создания комбинатов школьного питания. И им понравился опыт Кирова. А с 1 сентября на 10% проиндексируют стоимость питания для подрядчиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» из Кирова претендует на организацию питания школьников в Перми. Якобы этот процесс лоббируют краевые власти, рассказал URA.RU источник в политэлитах региона. Компания должна зайти примерно в 50 школ. «На этой неделе представители комбината должны приехать в Пермь. Мэрия, говорят, будто бы должна обеспечить им порядка 50 тысяч школьников для организации питания. Это около 50 школ», — рассказывает собеседник. По его словам, реализация решения может привести к скандалам: сейчас с компаниями, обеспечивающими питание в школах заключены трехлетние контракты. И по закону контракты заключаются по итогам открытых торгов. Источник в мэрии подтвердил информацию. Однако, по его словам, к любому изменению системы организации питания нужно подходить очень взвешенно. На рынке должна присутствовать конкуренция. Сейчас порядка 90% школ обслуживаются силами аутсорсеров, отмечает собеседник. Каждый из них организует питание в нескольких школах и детсадах. «Если в их работе фиксируются нарушения или происходят случаи отравления, то есть возможность оперативно расторгнуть договор и заключить с новым поставщиком. При этом большая часть отрасли продолжает нормально работать. Если подобное произойдет с крупным комбинатом питания, который замкнет на себе большое количество учреждений, то есть риск оставить без организованного питания сразу большой сегмент школ и детских садов», — говорит он. В группе «Родительский контроль — детсады, школы г. Киров» в соцсети «ВКонтакте» к работе комбината питания высказывается масса претензий — плесневелый хлеб, рыба с червяками и т. д. Местная администрация все отрицает, ссылаясь на Роспотребнадзор. В приемной МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» не ответили на звонки. В пресс-службе министерства образования Пермского края URA.RU сообщили, что окончательного решения пока нет. «Пока этот вопрос на стадии обсуждения, и с 1 сентября, конечно, никто не перейдет на услуги комбината. Для этого надо время. Пока конкретики нет, изучаем механизм работы комбинатов школьного питания», — отметили в минобре. В пресс-службе пермской мэрии на момент публикации материала не ответили на запрос URA.RU. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин говорил о том, что пермские власти намерены идти по пути создания комбинатов школьного питания. И им понравился опыт Кирова. А с 1 сентября на 10% проиндексируют стоимость питания для подрядчиков.