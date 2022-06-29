Махонин анонсировал новые меры безопасности в школах

Питание лучше там, где его организует сама школа, а не подрядчик, заявил Махонин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Пермского края прорабатывает возможность создания комбинатов питания, которые будут работать в школьных столовых. Об этом во время прямого эфира в студии «ГТРК Пермь» 29 июня заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«И СМИ, и прокуратура нас информируют, что у нас есть случаи, когда подрядчики используют продукты непонятного происхождения. Есть кощунственные случаи отравления детей. И поэтому мы идем по пути создания комбинатов питания. Это уже сделано в Березниках. Реализуем проект вместе с Ассоциацией кулинаров России», — рассказал Дмитрий Махонин.

Пермские власти уже проанализировали подобный опыт в Кирове. Местный завод питания контролирует калорийность, качество и вес порций. По словам Махонина, доказанный факт, что питание лучше там, где оно производится силами школы. «Поэтому мы будем бить по рукам тем предпринимателям, которые не занимаются надлежащим образом кормлением детей. Будем их выгонять и идти по пути создания комбинатов питания. Между поддержкой бизнеса и здоровьем детей будем выбирать здоровье детей», — категорично объявил губернатор.

Дмитрий Махонин анонсировал также, что с 1 сентября власти на 10% проиндексируют стоимость питания для подрядчиков. Но в целом Пермский край — один из немногих регионов в стране, где краевые власти доплачивают из бюджета. Тогда как в остальных финансирование идет только по федеральному нормативу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что организаторы школьного питания жаловались на рост стоимости продуктов весной 2022 года. Пермское отделение ОНФ в ответ предложило властям централизованно закупать продукты. Весной родители детей одного из садов Перми пожаловались на заражение детей сальмонеллезом. Выяснилось, что источником заражения стала курица.

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