Жителям ХМАО начали делать зарубежные Visa без выезда за границу

Оформление зарубежных карт обойдется примерно в 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У жителей ХМАО появилась возможность оформить карты Visa и Mastercard зарубежных банков в Киргизии без выезда за границу. За услугу предприниматели просят около 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере турбизнеса Сургута.

«Такая услуга есть у одного моего коллеги, который занимался визами. Сейчас занялся оформлением карт без выезда. На человека делается нотариальная доверенность, и он оформляет по ней клиенту карту в Киргизии. Услуга стоит примерно 50 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту URA.RU руководитель одного из турагентств Сургута.

По данным инсайдера, услуга прежде всего востребована у предпринимателей, которым необходима возможность перевода средств зарубежным партнерам. «Кому неудобно ехать, можно дистанционно сделать, но, в принципе, по стоимости это выходит как и обычный „карточный туризм“ на два-три дня куда-нибудь в Узбекистан слетать, когда можно и страну посмотреть и что-то полезное сделать», — добавляет инсайдер.

Ранее URA.RU рассказывало, что турагентства ХМАО организовывали туры за границу для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard. Предприниматели придумали эту схему в обход ограничений международных платежные систем.

Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.