В Перми задержаны силовики, перевозившие полкило мефедрона

В машине задержанных обнаружили сверток с наркотиками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми задержали троих полицейских из Стерлитамака, перевозивших полкилограмма мефедрона. Сверток с наркотиками обнаружили в их джипе, сообщает telegram-канал Baza.

«В их джипе нашли сверток, а в нем 500 грамм мефедрона, которые, по мнению следствия, троица забрала в лесу и собиралась продать. Однако у одного из задержанных была другая версия событий — полицейский рассказал, что сам участвовал в оперативных мероприятиях по борьбе с наркотиками», — сообщает Baza.

По информации канала, один из силовиков пояснил, что коллеги сообщили ему, что узнали о закладке от некоего задержанного. И, чтобы помочь полицейским из Перми, это неизвестное надо было изъять. Видеосъемка, по словам полицейского, не производилась, потому что в лесу было темно. По той же причине не были оформлены протоколы изъятия. В дальнейшем полицейские якобы собирались передать сверток с мефедроном пермским коллегам. В результате все троим задержанным грозит обвинение по статье о торговле наркотиками.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пойдет под суд ОПГ, торговавшая мефедроном. Троим обвиняемым грозит длительный тюремный срок.