Рядом с поселком в Пермском крае остановлен лесной пожар

С огнем борются сотрудники лесничества и лесопожарного центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Соликамском городском округе (Пермский край) на площади 3,75 гектара горит лес. Горение зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в поселке Жуланово. Информация размещена на странице соликамского лесничества в соцсети «Вконтакте».

«23 августа на территории Мошевского участкового лесничества сотрудники лесничества и Пермского лесопожарного центра остановили продвижение лесного пожара сильной интенсивности на площади 3,75 га. Пожар обнаружен камерой в п. Жуланово, системы видеонаблюдения „Лесохранитель“», — информируют сотрудники лесничества. Пермский лесопожарный центр уточняет, что сейчас с огнем ведут борьбу 15 человек и пять единиц техники.

По информации, размещенной на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края, с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксирован 101 пожар. В ряде территория Прикамья продлено ограничение граждан в лесах, установлен высокий, 4 класс пожарной опасности.

В Соликамском округе горит лес на площади 3,75 га Фото: страница соликамского лесничества, «ВКонтакте»

Пожар удалось обнаружить благодаря камере видеонаблюдения, установленной в поселке Жуланово Фото: страница соликамского лесничества, «ВКонтакте»