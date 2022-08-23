23 августа 2022

Рядом с поселком в Пермском крае остановлен лесной пожар

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
С огнем борются сотрудники лесничества и лесопожарного центра Фото:

В Соликамском городском округе (Пермский край) на площади 3,75 гектара горит лес. Горение зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в поселке Жуланово. Информация размещена на странице соликамского лесничества в соцсети «Вконтакте».

«23 августа на территории Мошевского участкового лесничества сотрудники лесничества и Пермского лесопожарного центра остановили продвижение лесного пожара сильной интенсивности на площади 3,75 га. Пожар обнаружен камерой в п. Жуланово, системы видеонаблюдения „Лесохранитель“», — информируют сотрудники лесничества. Пермский лесопожарный центр уточняет, что сейчас с огнем ведут борьбу 15 человек и пять единиц техники.

По информации, размещенной на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края, с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксирован 101 пожар. В ряде территория Прикамья продлено ограничение граждан в лесах, установлен высокий, 4 класс пожарной опасности.

В Соликамском округе горит лес на площади 3,75 га
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Пожар удалось обнаружить благодаря камере видеонаблюдения, установленной в поселке Жуланово
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Сейчас пожар локализован
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В Соликамском городском округе (Пермский край) на площади 3,75 гектара горит лес. Горение зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в поселке Жуланово. Информация размещена на странице соликамского лесничества в соцсети «Вконтакте». «23 августа на территории Мошевского участкового лесничества сотрудники лесничества и Пермского лесопожарного центра остановили продвижение лесного пожара сильной интенсивности на площади 3,75 га. Пожар обнаружен камерой в п. Жуланово, системы видеонаблюдения „Лесохранитель“», — информируют сотрудники лесничества. Пермский лесопожарный центр уточняет, что сейчас с огнем ведут борьбу 15 человек и пять единиц техники. По информации, размещенной на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края, с начала пожароопасного сезона на территории региона зафиксирован 101 пожар. В ряде территория Прикамья продлено ограничение граждан в лесах, установлен высокий, 4 класс пожарной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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