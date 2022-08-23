Силовики оцепили пляж в Челябинске

Возле водоема была найдена сгоревшая машина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 24 августа силовики оцепили пляж «Первоозерный» в Тракторозаводском районе. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU заявили, что у озера обнаружили сгоревшую машину.

«На месте работают криминалисты и оперативники. Информации о пострадавших на данный момент нет», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что по данному делу проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.