23 августа 2022

Силовики оцепили пляж в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто, хюндай
Возле водоема была найдена сгоревшая машина Фото:

В Челябинске 24 августа силовики оцепили пляж «Первоозерный» в Тракторозаводском районе. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU заявили, что у озера обнаружили сгоревшую машину.

«На месте работают криминалисты и оперативники. Информации о пострадавших на данный момент нет», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что по данному делу проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В Челябинске 24 августа силовики оцепили пляж «Первоозерный» в Тракторозаводском районе. В пресс-службе УМВД по Челябинску URA.RU заявили, что у озера обнаружили сгоревшую машину. «На месте работают криминалисты и оперативники. Информации о пострадавших на данный момент нет», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что по данному делу проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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