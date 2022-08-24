Появилось фото Ройзмана из кабинета следователя

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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , ройзман евгений, задержание
Экс-мэра Евгения Ройзмана задержали на двое суток Фото:
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Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов опубликовал фотографию с политиком из кабинета следователя. Кадром он поделился с URA.RU.

«Еще работаем. Фото для того, чтобы все знали, что Евгений в добром здравии», — написал он.

Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.

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Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов опубликовал фотографию с политиком из кабинета следователя. Кадром он поделился с URA.RU. «Еще работаем. Фото для того, чтобы все знали, что Евгений в добром здравии», — написал он. Информация об обысках дома у Ройзмана появились утром 24 августа. Силовики приехали в его квартиру около шести утра и в присутствии понятых провели обыски. Его подозревают в дискредитации армии РФ. Также проводились следственные мероприятия в Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. По словам источника URA.RU, спецназ, приезжавший на адреса, действовал мягко. У Ройзмана изъяли визитки, в числе которых — визитка бывшего главы службы безопасности Украины Игоря Смешко. По словам инсайдеров, Ройзмана собираются этапировать в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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