26 августа 2022

Последняя неделя лета в Челябинской области будет жаркой

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, лето, девочки, жара, дети, фонтан
Похолодания жителям региона не обещают до 3 сентября Фото:

Температура воздуха около +30 градусов продержится в Челябинской области до календарного конца лета. Похолодание придет в регион 3 сентября, прогнозируют синоптики Росгидромета.

«В понедельник днем ожидается до +29 градусов, будет малооблачно без осадков. Ночью похолодает до +12. Во вторник в регионе будет +30, ночью похолодает до +15 и пойдет дождь», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Незначительное снижение дневных температур произойдет 31 августа и 1,2 сентября — до +26. По ночам будут идти дожди. Похолодание до +18 ожидается с 3 сентября. Ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду.

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Температура воздуха около +30 градусов продержится в Челябинской области до календарного конца лета. Похолодание придет в регион 3 сентября, прогнозируют синоптики Росгидромета. «В понедельник днем ожидается до +29 градусов, будет малооблачно без осадков. Ночью похолодает до +12. Во вторник в регионе будет +30, ночью похолодает до +15 и пойдет дождь», — сообщается на сайте Гидрометцентра России. Незначительное снижение дневных температур произойдет 31 августа и 1,2 сентября — до +26. По ночам будут идти дожди. Похолодание до +18 ожидается с 3 сентября. Ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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