Последняя неделя лета в Челябинской области будет жаркой

Похолодания жителям региона не обещают до 3 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура воздуха около +30 градусов продержится в Челябинской области до календарного конца лета. Похолодание придет в регион 3 сентября, прогнозируют синоптики Росгидромета.

«В понедельник днем ожидается до +29 градусов, будет малооблачно без осадков. Ночью похолодает до +12. Во вторник в регионе будет +30, ночью похолодает до +15 и пойдет дождь», — сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Незначительное снижение дневных температур произойдет 31 августа и 1,2 сентября — до +26. По ночам будут идти дожди. Похолодание до +18 ожидается с 3 сентября. Ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду.