ВКС России сбили украинский самолет Миг-29 в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, стрижи, миг-29, авиашоу, высший пилотаж, авиация, самолет, истрибитель, пилотажная группа
Российские военные сбили самолет ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Миг-29 в районе Малиновки в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка ДНР сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, в районе села Григоровка российские военные уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», добавили в Минобороны.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Миг-29 в районе Малиновки в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «ВКС России в районе населенного пункта Малиновка ДНР сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, в районе села Григоровка российские военные уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», добавили в Минобороны. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...