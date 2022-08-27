ВКС России сбили украинский самолет Миг-29 в ДНР

Российские военные сбили самолет ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Миг-29 в районе Малиновки в Донецкой народной республике. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка ДНР сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины», — сообщили в военном ведомстве. Кроме того, в районе села Григоровка российские военные уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», добавили в Минобороны.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.
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