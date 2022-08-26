26 августа 2022

В челябинском селе массово погибла птица

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, куры, петух, домашняя птица
В причинах разбираются специалисты Фото:

В селе Халитово Кунашакского района (Челябинская область) произошел массовый падеж птицы. В причине разбираются ветеринары, рассказал источник URA.RU в муниципалитете.

«На территории села Халитово в период с 20 по 24 августа на нескольких подворьях погибло не менее 65 голов птицы. Ветеринарное заключение пока не готово, приняты все необходимые санитарные меры. По предварительным данным, причиной могла стать вспышка птичьего гриппа, но утверждать это нельзя», — рассказал источник.

В пресс-службу Минсельхоза Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения. Источник в правоохранительных органах подтвердил URA.RU, что информация о падеже птицы поступала в местную полицию.

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В селе Халитово Кунашакского района (Челябинская область) произошел массовый падеж птицы. В причине разбираются ветеринары, рассказал источник URA.RU в муниципалитете. «На территории села Халитово в период с 20 по 24 августа на нескольких подворьях погибло не менее 65 голов птицы. Ветеринарное заключение пока не готово, приняты все необходимые санитарные меры. По предварительным данным, причиной могла стать вспышка птичьего гриппа, но утверждать это нельзя», — рассказал источник. В пресс-службу Минсельхоза Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения. Источник в правоохранительных органах подтвердил URA.RU, что информация о падеже птицы поступала в местную полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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