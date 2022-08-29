К реконструкции набережной в Закамске приступили этой весной Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители нескольких многоэтажек по улице Кировоградская в Кировском районе Перми опасаются провала грунта под своими домами из-за активных работ по капремонту набережной. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала местная жительница и показала фотографии, где, по ее словам, из-за реконструкции уже деформировалась парковка.

«Мы — собственники квартиры и двух машиномест на территории дома. Совсем рядом идет реконструкция набережной, которая, по мнению жильцов, не соответствует технике безопасности. Во-первых, во время работы нет никаких ограждений и предупреждающих знаков. Во-вторых, строительство проходит в непосредственной близости к дому. Грунт в районе нашего дома и без строительства набережной размывался сильными ливнями осенью, а теперь мы вообще не знаем, что будет дальше», — рассказала местная жительница Валерия Березина.

Жильцы сначала обратились с жалобой в мэрию Перми, но там сказали, что проект строительства набережной в Кировском районе федеральный и «рекомендовали обратиться к губернатору», объяснила Валерия Березина. Сейчас жители написали письмо в прокуратуру, они просят проверить подрядную организацию на соответствие проекту строительных работ и соблюдение правил нормативно-технической документации.

Ранее URA.RU уже сообщало, что в мае при реконструкции набережной в Кировском районе Перми обнаружили нарушения. Кроме того, краевые власти сейчас рассматривают вопрос о строительстве плавучего причала как раз в локации реконструируемого объекта. Капремонт набережной в Закамске — один из проектов, который готовят к 300-летию Перми. На ее строительство бюджет направил 1,4 млрд рублей, на берегоукрепление — 133 миллиона.

Земля на парковке возле дома по адресу Кировоградская, 52 начала проваливаться Валерия Березина

Работы по реконструкции набережной идут вблизи многоэтажек Валерия Березина