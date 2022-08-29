Губернатор Махонин поручил учредить новую памятную дату

30 августа 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин поручил подготовить указ о закреплении памятной даты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае появится новая памятная дата — день памяти Северных юнг. Губернатор Дмитрий Махонин поручил подготовить соответствующий приказ, передает сайт краевого правительства. «Представители МГЕР во время встречи обратились к Дмитрию Махонину с предложением законодательно закрепить в Пермском крае памятную дату 25 мая — День памяти Северных юнг. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поддержал инициативу и поручил взять в проработку данное предложение и подготовить соответствующий Указ», — сообщает сайт кабмина. Дата уже отмечается Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Севастополе, Костромской, Нижегородской, Мурманской и Псковской областях, а также в Республике Беларусь. Посвящена она воспитанникам Соловецкой школы юнг, которые служили на кораблях во время Великой Отечественной войны и участвовали в конвоях, защищая воды СССР. В школу набирали добровольцев из 10 регионов страны, в том числе и Молотовской области, как в то время назывался Пермский край.

В Пермском крае появится новая памятная дата — день памяти Северных юнг. Губернатор Дмитрий Махонин поручил подготовить соответствующий приказ, передает сайт краевого правительства. «Представители МГЕР во время встречи обратились к Дмитрию Махонину с предложением законодательно закрепить в Пермском крае памятную дату 25 мая — День памяти Северных юнг. Глава Прикамья Дмитрий Махонин поддержал инициативу и поручил взять в проработку данное предложение и подготовить соответствующий Указ», — сообщает сайт кабмина. Дата уже отмечается Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Севастополе, Костромской, Нижегородской, Мурманской и Псковской областях, а также в Республике Беларусь. Посвящена она воспитанникам Соловецкой школы юнг, которые служили на кораблях во время Великой Отечественной войны и участвовали в конвоях, защищая воды СССР. В школу набирали добровольцев из 10 регионов страны, в том числе и Молотовской области, как в то время назывался Пермский край.