Силовики попросили у суда список мест, где нельзя бывать Ройзману

Евгению Ройзману запретили появляться в публичных местах, что вызвало вопросы у ГУФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по свердловской области обратилось в суд, чтобы выяснить, в каких именно называемых «публичными» местах запрещено появляться экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы регионального управления ведомства Александр Левченко.

«Документы в суд мы начали готовить сразу же после решения по Ройзману. Необходимо выяснить, что считается „публичными местами“, чтобы следить за соблюдением закона. Это обычная практика. Обратились в суд, пока ждем ответа», — рассказал Левченко.

Он отметил, что ведомство отслеживает перемещения Ройзмана с помощью специального браслета, передающего геолокацию. Обращение в суд связано с тем, что решение, избранное в отношении Ройзмана относительно новое и редко встречающееся на практике.

Суд запретил Ройзману появляться в публичных местах, а также публиковать посты в социальных сетях. Эти запреты продлятся до приговора за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Евгений Ройзман был задержан по этому делу 24 августа. Силовики в масках провели обыски в его квартире, музее Невьянской иконы и Фонде Ройзмана. Изъятые вещи отправлены на экспертизу и будут проанализированы. Силовики будут искать причастность Ройзмана к другим преступлениям.