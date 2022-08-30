В пермских ТЦ возобновляют работу пункты вакцинации от ковида

Первый пункт откроется в ТРК «СпешиLove» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми начинают возобновлять свою работу передвижные пункты вакцинации от COVID 19 и от гриппа. В первые дни осени прививку можно будет поставить в ТРК «СпешиLovе». Информация появилась в соцсетях торгового центра.

«Осенью часто наблюдается снижение иммунитета. Чтобы защитить свой организм, стоит пройти повторную вакцинацию от COVID 19 и от гриппа. На первом этаже возобновляет свою работу прививочный пункт», — указано на странице ТРК.

С 1 по 4 сентября пункт будет работать с 11:00 до 17:00. Он располагается рядом с магазином матрасов. Такие пункты работают для удобства пермяков. Сделать прививки и пройти вакцинацию можно и в медучреждении — как по предварительной записи, так и непосредственно в день личного обращения.

Ранее URA.RU сообщало, что рост заболеваемости коронавирусом в Пермском крае начнется с третьей недели сентября. Об этом заявила глава минздрава региона Анастасия Крутень.