30 августа 2022
29 августа 2022

В ХМАО беженцам с Донбасса не хватает зимних вещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР в Храме святого Георгия. Челябинск, одежда, гуманитарная помощь, вещи
В Ханты-Мансийске беженцам с Донбасса не хватает зимних и детских вещей Фото:

В Ханты-Мансийске беженцам из ЛНР и ДНР не хватает теплых вещей, а детям не хватает школьной одежды. Об этом URA.RU рассказала муниципальный координатор ГумКорпуса в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева.

«Погода меняется и нужны куртки, нужны сапоги, теплые вещи. Сейчас дети уже пойдут в школу, и чувствуется нехватка канцелярии, детской, школьной одежды. Этих вещей очень не хватает и это проблема», — сказала Тимофеева.

Тимофеева добавила, что в Ханты-Мансийске среди беженцев также есть беременные женщины, которым необходимы детские вещи для новорожденных. Но несмотря на нехватку одежды, продуктами питания беженцы обеспечены. «Мы стараемся одеть проживающих в пункте временного проживания, и сейчас готовимся к приему большой партии гумпомощи», — заключила Тимофеева.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО отправило почти 60 тонн гуманитарных грузов на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг.

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В Ханты-Мансийске беженцам из ЛНР и ДНР не хватает теплых вещей, а детям не хватает школьной одежды. Об этом URA.RU рассказала муниципальный координатор ГумКорпуса в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева. «Погода меняется и нужны куртки, нужны сапоги, теплые вещи. Сейчас дети уже пойдут в школу, и чувствуется нехватка канцелярии, детской, школьной одежды. Этих вещей очень не хватает и это проблема», — сказала Тимофеева. Тимофеева добавила, что в Ханты-Мансийске среди беженцев также есть беременные женщины, которым необходимы детские вещи для новорожденных. Но несмотря на нехватку одежды, продуктами питания беженцы обеспечены. «Мы стараемся одеть проживающих в пункте временного проживания, и сейчас готовимся к приему большой партии гумпомощи», — заключила Тимофеева. Ранее URA.RU писало, что ХМАО отправило почти 60 тонн гуманитарных грузов на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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