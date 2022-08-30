В ХМАО беженцам с Донбасса не хватает зимних вещей

31 августа 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске беженцам с Донбасса не хватает зимних и детских вещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске беженцам из ЛНР и ДНР не хватает теплых вещей, а детям не хватает школьной одежды. Об этом URA.RU рассказала муниципальный координатор ГумКорпуса в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева. «Погода меняется и нужны куртки, нужны сапоги, теплые вещи. Сейчас дети уже пойдут в школу, и чувствуется нехватка канцелярии, детской, школьной одежды. Этих вещей очень не хватает и это проблема», — сказала Тимофеева. Тимофеева добавила, что в Ханты-Мансийске среди беженцев также есть беременные женщины, которым необходимы детские вещи для новорожденных. Но несмотря на нехватку одежды, продуктами питания беженцы обеспечены. «Мы стараемся одеть проживающих в пункте временного проживания, и сейчас готовимся к приему большой партии гумпомощи», — заключила Тимофеева. Ранее URA.RU писало, что ХМАО отправило почти 60 тонн гуманитарных грузов на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг.

В Ханты-Мансийске беженцам из ЛНР и ДНР не хватает теплых вещей, а детям не хватает школьной одежды. Об этом URA.RU рассказала муниципальный координатор ГумКорпуса в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева. «Погода меняется и нужны куртки, нужны сапоги, теплые вещи. Сейчас дети уже пойдут в школу, и чувствуется нехватка канцелярии, детской, школьной одежды. Этих вещей очень не хватает и это проблема», — сказала Тимофеева. Тимофеева добавила, что в Ханты-Мансийске среди беженцев также есть беременные женщины, которым необходимы детские вещи для новорожденных. Но несмотря на нехватку одежды, продуктами питания беженцы обеспечены. «Мы стараемся одеть проживающих в пункте временного проживания, и сейчас готовимся к приему большой партии гумпомощи», — заключила Тимофеева. Ранее URA.RU писало, что ХМАО отправило почти 60 тонн гуманитарных грузов на Донбасс. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг.