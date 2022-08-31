В Екатеринбурге задержали врача за подделку ковидных сертификатов

31 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Врач работала через поликлинику на Посадской, 37 и пункт вакцинации в «Меге» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге врача центральной городской больницы № 2 задержали за подделку QR-кодов и ковидных сертификатов. На женщину завели уголовное дело. «66-летняя врач штамповала поддельные документы. За полгода — с августа 2021-го по январь 2022-го — создала больше 40 липовых документов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Нарушительница закона работала через поликлинику на Посадской, 37 и пункт вакцинации в ТРЦ «Мега». За полгода своей незаконной деятельности она смогла заработать около 903 тысяч рублей. Все деньги женщина получала через юриста, которого также задержали. Сейчас на обоих завели уголовное дело, им избирают меру пресечения. «В данный момент больница работает в рамках правового поля и сотрудничает с правоохранительными структурами в той мере, в которой им необходимо», — прокомментировали ситуацию в медучреждении. Там уточнили, что в telegram-каналах распространяют информацию о задержании главного врача, однако это не соответствует действительности. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рекомендовали обратиться за подробностями в Следственный комитет по Свердловской области. Однако там от каких-либо комментариев отказались. URA.RU также обратилось за комментарием региональный минздрав. Там заявили, что руководство больницы взаимодействует с правоохранительными органами, их работу представители учреждения комментировать не могут. «Речь идет о рядовом враче поликлиники», — отметили в ведомстве. Ранее в Свердловской области возбудили уголовные дела в отношении трех человек, продававших фальшивые медотводы и QR-коды. Также нарушители выдавали подтверждение о вакцинации от коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге врача центральной городской больницы № 2 задержали за подделку QR-кодов и ковидных сертификатов. На женщину завели уголовное дело. «66-летняя врач штамповала поддельные документы. За полгода — с августа 2021-го по январь 2022-го — создала больше 40 липовых документов», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Нарушительница закона работала через поликлинику на Посадской, 37 и пункт вакцинации в ТРЦ «Мега». За полгода своей незаконной деятельности она смогла заработать около 903 тысяч рублей. Все деньги женщина получала через юриста, которого также задержали. Сейчас на обоих завели уголовное дело, им избирают меру пресечения. «В данный момент больница работает в рамках правового поля и сотрудничает с правоохранительными структурами в той мере, в которой им необходимо», — прокомментировали ситуацию в медучреждении. Там уточнили, что в telegram-каналах распространяют информацию о задержании главного врача, однако это не соответствует действительности. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рекомендовали обратиться за подробностями в Следственный комитет по Свердловской области. Однако там от каких-либо комментариев отказались. URA.RU также обратилось за комментарием региональный минздрав. Там заявили, что руководство больницы взаимодействует с правоохранительными органами, их работу представители учреждения комментировать не могут. «Речь идет о рядовом враче поликлиники», — отметили в ведомстве. Ранее в Свердловской области возбудили уголовные дела в отношении трех человек, продававших фальшивые медотводы и QR-коды. Также нарушители выдавали подтверждение о вакцинации от коронавируса.