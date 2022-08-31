В Перми 1 сентября изменят три автобусных маршрута

01 сентября 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Три городских автобуса временно изменят маршрут из-за главного праздника осени Фото: Сергей Русанов Из-за проведения праздника в честь Дня знаний на Октябрьской площади в Перми, у трех автобусных маршрутов временно изменится конечная остановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением Дня знаний на Октябрьской площади с 12:30 до 15:30 маршруты №10 и №41 будут укорочены до конечной остановки „ЦУМ“. Маршрут №78 будет перенаправлен для совершения посадки и высадки пассажиров на остановочный пункт „Улица Екатерининская“ в районе дома №32 по Комсомольскому проспекту», — написано на сайте мэрии Перми. Ранее URA.RU писало, что в столице Прикамья из-за ремонта на Восточном обходе изменится движение транспорта. Это коснется трех автобусов.

Из-за проведения праздника в честь Дня знаний на Октябрьской площади в Перми, у трех автобусных маршрутов временно изменится конечная остановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением Дня знаний на Октябрьской площади с 12:30 до 15:30 маршруты №10 и №41 будут укорочены до конечной остановки „ЦУМ“. Маршрут №78 будет перенаправлен для совершения посадки и высадки пассажиров на остановочный пункт „Улица Екатерининская“ в районе дома №32 по Комсомольскому проспекту», — написано на сайте мэрии Перми. Ранее URA.RU писало, что в столице Прикамья из-за ремонта на Восточном обходе изменится движение транспорта. Это коснется трех автобусов.