31 августа 2022
30 августа 2022

В Перми 1 сентября изменят три автобусных маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автобус, виды города пермь
Три городских автобуса временно изменят маршрут из-за главного праздника осени Фото:

Из-за проведения праздника в честь Дня знаний на Октябрьской площади в Перми, у трех автобусных маршрутов временно изменится конечная остановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением Дня знаний на Октябрьской площади с 12:30 до 15:30 маршруты №10 и №41 будут укорочены до конечной остановки „ЦУМ“. Маршрут №78 будет перенаправлен для совершения посадки и высадки пассажиров на остановочный пункт „Улица Екатерининская“ в районе дома №32 по Комсомольскому проспекту», — написано на сайте мэрии Перми.

Ранее URA.RU писало, что в столице Прикамья из-за ремонта на Восточном обходе изменится движение транспорта. Это коснется трех автобусов.

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Из-за проведения праздника в честь Дня знаний на Октябрьской площади в Перми, у трех автобусных маршрутов временно изменится конечная остановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. «В связи с проведением Дня знаний на Октябрьской площади с 12:30 до 15:30 маршруты №10 и №41 будут укорочены до конечной остановки „ЦУМ“. Маршрут №78 будет перенаправлен для совершения посадки и высадки пассажиров на остановочный пункт „Улица Екатерининская“ в районе дома №32 по Комсомольскому проспекту», — написано на сайте мэрии Перми. Ранее URA.RU писало, что в столице Прикамья из-за ремонта на Восточном обходе изменится движение транспорта. Это коснется трех автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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