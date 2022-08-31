Челябинцы ответят в суде за крокодила Гену и Чебурашку

В Челябинске проходят судебные процессы по искам студии «Союзмультфильм» к местным предпринимателям. Как следует из картотеки Арбитражного суда региона, иски касаются вопросов с нарушением авторских прав.
«Назначить на 30 сентября судебное разбирательство. Сумма к взысканию 50 тысяч рублей», — сообщается в определении суда по одному из дел.
Спорными по иску являются товарные знаки и персонажи «Крокодил Гена» с «Чебурашкой». Из других исковых заявлений следует, что также оспариваются «котенок Гав», «щенок Шарик», произведения изобразительного искусства (так в иске) «Волк» и «Заяц». За несогласованное с «Союзмультфильмом» использование персонажей анимационной ленты «Ну, погоди!» студия намеревается получить 100 тысяч рублей.
При подготовке материала URA.RU запросил комментарий мультипликационной студии. Ответа на момент публикации не последовало. В конце августа в суде фигурировало 25 идущих или состоявшихся процессов по искам иностранного создателя игры Angry Birds к предпринимателям Челябинской области. Согласно решениям судов, компенсаций производитель потребовал за использование словесных и визуальных образов игры на продукции, реализуемой бизнесом региона.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»