Создатель игры Angry Birds судится с челябинцами

29 августа 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

За использование птиц из Angry Birds челябинцам вменили иски в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Rovio Entertainment Corporation из Финляндии, создавшая игру Angry Birds, подала на жителей Челябинской области серию исков. Как следует из картотеки Арбитражного суда региона, исковые заявления зарегистрированы 26 августа. «Истец Rovio Entertainment Corporation („Ровио Энтертеймент Корпорейшн“). Ответчик Егоренков Юрий Иванович», — сообщаются данные об участниках одного из дел суда. Всего зарегистрировано шесть исков. Их содержание пока не раскрывается. Эта практика не нова. В декабре 2021 года в суд региона поступило 19 исков. В процессе ряд исков отозван в связи с примирением сторон, по остальным суд удовлетворил требования полностью или частично. С ответчиков, индивидуальных предпринимателей, взысканы компенсации за использование зарегистрированных товарных знаков. Таковыми являются изображения и слова «Angry Birds» на телефонных аксессуарах, одежде и других товарах. Как следует из материалов прошлогодних дел, по каждому из товарных знаков истец потребовал компенсацию в сумме 15 тысяч рублей. Штаб-квартира производителя популярной игры располагается за рубежом. URA.RU не смог оперативно получить комментарий истца по поданным им искам.

Компания Rovio Entertainment Corporation из Финляндии, создавшая игру Angry Birds, подала на жителей Челябинской области серию исков. Как следует из картотеки Арбитражного суда региона, исковые заявления зарегистрированы 26 августа. «Истец Rovio Entertainment Corporation („Ровио Энтертеймент Корпорейшн“). Ответчик Егоренков Юрий Иванович», — сообщаются данные об участниках одного из дел суда. Всего зарегистрировано шесть исков. Их содержание пока не раскрывается. Эта практика не нова. В декабре 2021 года в суд региона поступило 19 исков. В процессе ряд исков отозван в связи с примирением сторон, по остальным суд удовлетворил требования полностью или частично. С ответчиков, индивидуальных предпринимателей, взысканы компенсации за использование зарегистрированных товарных знаков. Таковыми являются изображения и слова «Angry Birds» на телефонных аксессуарах, одежде и других товарах. Как следует из материалов прошлогодних дел, по каждому из товарных знаков истец потребовал компенсацию в сумме 15 тысяч рублей. Штаб-квартира производителя популярной игры располагается за рубежом. URA.RU не смог оперативно получить комментарий истца по поданным им искам.