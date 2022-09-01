Экс-разведчик США рассказал, как Зеленский обманул Запад

Экс-разведчик США Риттер: Владимир Зеленский начал наступление, чтобы создать имидж якобы сильной Украины

01 сентября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Зеленский обманул Запад контрнаступлением, создав имидж якобы сильной Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои «успехи», создав имидж якобы сильной страны. Такое мнение озвучил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. «Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <…> Главная цель была создать имидж якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — заявил Ритттер эфире youtube-канала Judging Freedom. На вопрос, пытаются ли Зеленский и главнокомандующие ВСУ просто пропиариться в западных СМИ, экс-разведчик ответил утвердительно. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце августа ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контрнаступления. В частности, 1 сентября армия России сорвала попытку контрнаступления в Херсонском направлении. В результате бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными, рассказывал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Телеканал CNN передавал, что контрнаступление Киеву помогал организовать Вашингтон. Сообщалось, что США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский решился начать наступление только для того, чтобы показать свои «успехи», создав имидж якобы сильной страны. Такое мнение озвучил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. «Эта попытка организовать наступление — стопроцентный политический шаг, в ней нет никакого реального смысла. <…> Главная цель была создать имидж якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад», — заявил Ритттер эфире youtube-канала Judging Freedom. На вопрос, пытаются ли Зеленский и главнокомандующие ВСУ просто пропиариться в западных СМИ, экс-разведчик ответил утвердительно. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В конце августа ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток контрнаступления. В частности, 1 сентября армия России сорвала попытку контрнаступления в Херсонском направлении. В результате бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными, рассказывал глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины. Телеканал CNN передавал, что контрнаступление Киеву помогал организовать Вашингтон. Сообщалось, что США и Украина проводят совместные аналитические учения для подготовки действий в Донбассе.