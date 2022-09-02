В Пермском крае резко вырос спрос на изучение корейского языка

В Пермском крае вырос спрос на репетиторов по изучению азиатских языков

03 сентября 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Язык можно изучить и самостоятельно, но с репетитором — проще Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае заметно увеличился спрос на репетиторов по изучению азиатских языков. Об этом рассказали аналитики Avito. «Спрос на репетиторов по изучению корейского языка в Перми и Пермском крае вырос на 250% в сравнении с прошлым годом. Репетиторы по изучению китайского языка стали популярнее на 25% в Перми и на 20% в крае» — передает РБК со ссылкой на данные Авито. Сообщение опубликовано на сайте. По мнению экспертов, причина таких показателей кроется «в растущем интересе к азиатской культуре и экономике», а также — возможностях для образования и карьеры, которые открываются людям с такими знаниями. Группа азиатских языков считается сложной для изучения, следовательно, те, кто их освоил, получили уникальные навыки, которые сегодня высоко ценятся на рынке труда. Ранее стало известно о том, что в Перми резко выросла потребность в работниках, знающих китайский. Число вакансий, где требуется знание этого языка, за прошедший год увеличилось в 1,8 раза.

В Пермском крае заметно увеличился спрос на репетиторов по изучению азиатских языков. Об этом рассказали аналитики Avito. «Спрос на репетиторов по изучению корейского языка в Перми и Пермском крае вырос на 250% в сравнении с прошлым годом. Репетиторы по изучению китайского языка стали популярнее на 25% в Перми и на 20% в крае» — передает РБК со ссылкой на данные Авито. Сообщение опубликовано на сайте. По мнению экспертов, причина таких показателей кроется «в растущем интересе к азиатской культуре и экономике», а также — возможностях для образования и карьеры, которые открываются людям с такими знаниями. Группа азиатских языков считается сложной для изучения, следовательно, те, кто их освоил, получили уникальные навыки, которые сегодня высоко ценятся на рынке труда. Ранее стало известно о том, что в Перми резко выросла потребность в работниках, знающих китайский. Число вакансий, где требуется знание этого языка, за прошедший год увеличилось в 1,8 раза.