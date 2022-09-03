03 сентября 2022
02 сентября 2022

У пермяков, заразившихся COVID-19, выявляется «омикрон»

В 100% случаев заражения COVID-19 у жителей Пермского края регистрируется штамм "омикрон"
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Жители Пермского края заражаются «омикроном» Фото:
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Коронавирус COVID-19

У всех жителей Пермского края, которые заразились COVID-19, выявляется «омикрон». Об этом пишет Роспотребнадзор Пермского края на своем официальном сайте.

«В лабораториях научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант „омикрон“», — сообщает Роспотребнадзор. В Перми за последние сутки зарегистрировано 754 заболевших коронавирусом. Всего в Пермском крае у 1344 человек выявилась болезнь.

По России Пермский край занимает 8 место в рейтинге по количеству заболевших. По Приволжскому федеральному округу регион занимает 3 место.

Ранее URA.RU писало, что в ТЦ Перми снова начинают работать пункты вакцинации. В первые дни осени прививку можно будет поставить в ТРК «СпешиLovе».

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У всех жителей Пермского края, которые заразились COVID-19, выявляется «омикрон». Об этом пишет Роспотребнадзор Пермского края на своем официальном сайте. «В лабораториях научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант „омикрон“», — сообщает Роспотребнадзор. В Перми за последние сутки зарегистрировано 754 заболевших коронавирусом. Всего в Пермском крае у 1344 человек выявилась болезнь. По России Пермский край занимает 8 место в рейтинге по количеству заболевших. По Приволжскому федеральному округу регион занимает 3 место. Ранее URA.RU писало, что в ТЦ Перми снова начинают работать пункты вакцинации. В первые дни осени прививку можно будет поставить в ТРК «СпешиLovе».
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