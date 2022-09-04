В челябинском СИЗО покончил с собой заключенный

В причинах разбирается Следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в следственном изоляторе № 1 покончил с собой 31-летний осужденный. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Вечером 3 сентября в одном из помещений изолятора на улице Российская в Челябинске было обнаружено тело 31-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого. По предварительным данным, он покончил с собой. На место прибыл медик, но реанимационные мероприятия результата не принесли», — рассказал источник.

В пресс-службы СУ СКР области и ГУФСИН по Челябинской области направлены запросы. Информацию прокомментируют позднее. Мужчина ранее был судим за вымогательства, грабежи, кражи, избиение человека и незаконный оборот наркотиков.

Обновлено в 12:06 (по уральскому времени): как сообщили в пресс-службе ГУФСИН области, по факту смерти обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков мужчины 1991 года рождения аппаратом ГУФСИН по Челябинской области проводится проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Предварительная причина смерти обвиняемого — суицид.