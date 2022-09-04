04 сентября 2022

Московская компания получит более 100 миллионов за украшение мэрии Екатеринбурга

«Стройстандарт сервис» получит 106,8 миллионов рублей за украшение мэрии Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, мэрия екатеринбурга
Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновит московская компания Фото:

Московская компания «Стройстандарт сервис» стала подрядчиком, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии Екатеринбурга за 106,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки от подрядчиков принимались до 29 августа, а работы компания должна выполнить до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат.

Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.

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Московская компания «Стройстандарт сервис» стала подрядчиком, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии Екатеринбурга за 106,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заявки от подрядчиков принимались до 29 августа, а работы компания должна выполнить до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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