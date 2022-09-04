Московская компания получит более 100 миллионов за украшение мэрии Екатеринбурга

«Стройстандарт сервис» получит 106,8 миллионов рублей за украшение мэрии Екатеринбурга

05 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновит московская компания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московская компания «Стройстандарт сервис» стала подрядчиком, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии Екатеринбурга за 106,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заявки от подрядчиков принимались до 29 августа, а работы компания должна выполнить до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.

Московская компания «Стройстандарт сервис» стала подрядчиком, который отремонтирует и обновит подсветку на здании мэрии Екатеринбурга за 106,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заявки от подрядчиков принимались до 29 августа, а работы компания должна выполнить до 1 мая 2023 года. Работать подсветка будет в режимах, зависящих от праздничных дат. Ранее URA.RU писало, что ремонт разбитой Октябрьской площади в самом центре Екатеринбурга (напротив зданий правительства и заксобрания) начнется в 2022 году. Первый серьезный шаг власти уже сделали — забрали эту землю из собственности драмтеатра, МУГИСО и бизнесменов, которые попытались все сорвать.