Пермяки пожаловались на листовки микрозаймов, похожие на рекламу Сбербанка

Реклама МФО размещена на остановках и столбах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В редакцию URA.RU обратились неравнодушные пермяки, которые обнаружили на улицах города подозрительную рекламу. По мнению молодых людей, реклама МФО (микрофинансовой организации), помогающей оформить кредит, внешне похожа на рекламу от Сбербанка и вводит людей в заблуждение.

«Висят листовки эти на столбах, остановках. Бело-зеленое оформление, сверху в углу значок зеленый круглый — прямой „закос“ под Сбербанк. Раньше у них был такой логотип. Какая-нибудь бабушка захочет взять кредит, не разберется, подумает, что это привычный ей Сбербанк и будто его сотрудники с ней на связи, и все. Затянут в кредитную яму», — рассказал читатель URA.RU.

На рекламной листовке указано, что можно взять кредит без залогов, без справок и, почему-то, без «страховак». По телефону, указанному на рекламе, корреспонденту URA.RU ответила девушка и представилась сотрудником кредитного отдела. Название фирмы сообщили только после соответствующего вопроса — «Пять решений».

Где у компании находится офис — не рассказали. Сообщили, что заявки принимают по телефону и только потом дают адрес офиса. В «2ГИС» нашлась фирма ООО «Пять решений», занимающаяся помощью в оформлении кредитов. Адрес указан — Комсомольский проспект, 34. Есть и сайт компании, в оформлении которого уже нет такого символа, как на листовке.

Редакция URA.RU передала всю информацию о данной рекламе и фирме в УФАС России по Пермскому краю. Также URA.RU был сделан запрос в пресс-службу Сбербанка и в полицию.

Ранее агентство сообщало, что в Перми приставы наказали МФО за частые звонки. К приставам обратилась жительница, которой «обрывали» телефон за долги.

Круглый значок сразу бросается в глаза Читатель URA.RU