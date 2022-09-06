В Нижневартовске открыли новые классы для тех, кого не взяли в колледжи

В Нижневартовске образование получат все Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школах Нижневартовска открылись дополнительные классы выпускников 9 классов, которым ранее отказывали в зачислении в школы, ссылаясь на нехватку мест. Об этом журналисту URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Вопрос дальнейшего обучения выпускников 9 классов стоит на контроле общеобразовательных организаций и решается с каждым выпускником индивидуально. В школах города остается более 250 вакантных мест для выпускников 9 классов», — прокомментировал Дренин.

Всего в Нижневартовских школах открыты 78 десятых классов, но это число не окончательное — формирование еще в процессе. В городском департаменте образования сообщили, что набор продлится до 24 сентября, и все дети, не поступившие в колледжи, техникумы и училища, смогут продолжить образование. По данным департамента образования, 196 выпускникам школ не хватило мест в сузах, и теперь все дети смогут вернуться в школы.

Ранее URA.RU писало, что школьнице из многодетной семьи, не прошедшей по баллам в колледжи, отказали в зачислении в 17 школу. Мама девочки, Анастасия Прилипко, в разговоре с корреспондентом агентства сообщила, что после появления дополнительных мест в учебном заведении ее дочь смогла вернуться в школу и обучается на заочной форме по индивидуальному графику.